Українці все більше віддають перевагу віддаленій роботі. Це викликано, зокрема, готовністю деяких роботодавців оплачувати своїм працівникам понад 60 тисяч гривень за роботу з дому. Такі дані опубліковані на сайті пошуку роботи.

Наприклад, на веб-порталі з пошуку роботи можна знайти вакансію керівника відділу продажів у компанії, що спеціалізується на сфері особистого догляду. Оплата за цю посаду обіцяє бути від 35 до 80 тисяч гривень. Для претендентів на це робоче місце необхідно, серед іншого:

мати досвід роботи з клієнтами B2B протягом не менше двох років;

мати знання алгоритмів продажів та обслуговування таких клієнтів;

бути готовим до відряджень до країн Європи.

Компанія, що спеціалізується на організації корпоративних заходів, шукає оператора чату для нічної зміни. Оплата за роботу обіцяє бути від 20 до 70 тисяч гривень. Серед обов'язкових вимог до кандидатів - високий рівень володіння англійською мовою, не нижче рівня B1.

Онлайн-школа англійської мови шукає менеджера з продажу за зарплату від 25 до 75 тисяч гривень. У цій ролі особа буде працювати з клієнтами, що самі звернулися до компанії через соціальні мережі. Графік роботи передбачає 8 робочих годин на день та 2 плаваючих вихідних.

Готельний менеджмент шукає старшого менеджера з продажу з зарплатою від 40 до 60 тисяч гривень. Здійснення продажів відбуватиметься через вхідні дзвінки та через повідомлення в Instagram та Facebook.

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Нагадаємо, зарплата зростатиме у наступні три роки.

Як писала Politeka, зарплати українців змінились, деяким спеціалістам почали платити більше.

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