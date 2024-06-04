Украинци все больше предпочитают удаленную работу. Это вызвано, в частности, готовностью некоторых работодателей оплачивать своим работникам более 60 тысяч гривен за работу из дома. Такие данные размещены на сайте поиска работы.

К примеру, на веб-портале по поиску работы можно найти вакансию руководителя отдела продаж в компании, специализирующейся на сфере личного ухода. Оплата за этот пост обещает быть от 35 до 80 тысяч гривен. Для претендентов на это рабочее место необходимо, среди прочего:

иметь опыт работы с клиентами B2B не менее двух лет;

иметь знания алгоритмов продаж и обслуживания таких клиентов;

быть готовым к командировкам в страны Европы.

Компания, специализирующаяся на организации корпоративных мероприятий, ищет оператора чата для ночной смены. Оплата за работу обещает составлять от 20 до 70 тысяч гривен. Среди обязательных требований к кандидатам – высокий уровень владения английским языком, не ниже уровня B1.

Онлайн-школа английского языка ищет менеджера по продажам за зарплату от 25 до 75 тысяч гривен. В этой роли лицо будет работать с клиентами, которые сами обратились в компанию через социальные сети. График работы предусматривает 8 рабочих часов в день и 2 плавающих выходных.

Гостиничный менеджмент ищет старшего менеджера по продажам с зарплатой от 40 до 60 тысяч гривен. Совершение продаж будет происходить через входящие звонки и через сообщения в Instagram и Facebook.

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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.