Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво назвав салат, який стане чудовою альтернативою класичній "Шубі" та урізноманітнить ваш святковий стіл. Він простий у приготуванні, але дуже смачний та цікавий.
Інгредієнти:
- Картопля відварена – 3-4 шт
- Огірок квашений - 2-3 шт
- Оселедець (філе) – 200 г
- Горошок консервований – 1 банка (близько 200 г)
- Цибуля синя – 1 шт
- Петрушка – 1 пучок
- Укроп – 1 пучок
- Рослинна олія – для заправки
- Сіль за смаком
- Перець – за смаком
Приготування:
Картоплю відваріть у мундирі до готовності, розповідає "Мастер Шеф" Хіменес-Браво. Дайте охолонути, потім очистіть і наріжте кубиками. Цибулю очистіть і наріжте кубиками. Квашені огірки наріжте кубиками.
"Мастер Шеф" Хіменес-Браво додає, оселедець наріжте невеликими шматочками. Зелень (петрушку та кріп) дрібно порубайте. У великій мисці змішайте нарізану картоплю, цибулю, огірки, оселедець та консервований горошок.
Полийте салат олією, додайте сіль і перець за смаком. Ретельно перемішайте всі інгредієнти, щоб олія рівномірно розподілилася по салату.
Перекладіть салат у красиву салатницю або на блюдо сервіровки. Перед подачею прикрасьте зверху дрібно нарізаною зеленню, ділиться "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.
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