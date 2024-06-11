Відомий шеф-кухар та ресторатор, зірка "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, як зробити простенький, але смачний салат із рибою.

Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво назвав салат, який стане чудовою альтернативою класичній "Шубі" та урізноманітнить ваш святковий стіл. Він простий у приготуванні, але дуже смачний та цікавий.

Інгредієнти:

Картопля відварена – 3-4 шт

Огірок квашений - 2-3 шт

Оселедець (філе) – 200 г

Горошок консервований – 1 банка (близько 200 г)

Цибуля синя – 1 шт

Петрушка – 1 пучок

Укроп – 1 пучок

Рослинна олія – для заправки

Сіль за смаком

Перець – за смаком

Приготування:

Картоплю відваріть у мундирі до готовності, розповідає "Мастер Шеф" Хіменес-Браво. Дайте охолонути, потім очистіть і наріжте кубиками. Цибулю очистіть і наріжте кубиками. Квашені огірки наріжте кубиками.

"Мастер Шеф" Хіменес-Браво додає, оселедець наріжте невеликими шматочками. Зелень (петрушку та кріп) дрібно порубайте. У великій мисці змішайте нарізану картоплю, цибулю, огірки, оселедець та консервований горошок.

Полийте салат олією, додайте сіль і перець за смаком. Ретельно перемішайте всі інгредієнти, щоб олія рівномірно розподілилася по салату.

Перекладіть салат у красиву салатницю або на блюдо сервіровки. Перед подачею прикрасьте зверху дрібно нарізаною зеленню, ділиться "Мастер Шеф" Хіменес-Браво.

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