Молодая капуста – идеальная основа для легких, вкусных и полезных салатов, а этот рецепт содержит один секретный ингредиент, который придаст блюду пикантности.

Авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", популярная фудблогерка Татьяна Юшина предложила украинцам рецепт пикантного салата из молодой капусты.

Ее секретный ингредиент – щепотка приправы хмели-сунели.

"Салат получается очень вкусный, пикантный, хмели-сунели в нем – обязательный ингредиент)", – подчеркнула кулинар.

Чтобы приготовить пикантный салат из молодой капусты, нам понадобятся следующие ингредиенты:

молодая капуста - 1 маленькая головка

огурцы – 1-2 шт.

зеленый лук

горошек консервированный - 1 банка

копченая колбаса – 100-150 г

хмели-сунели

майонез или сметана+майонез – для заправки

Молодую капусту для салата тонко шинкуем, солим и разминаем руками.

Огурцы и колбасу нарезаем соломкой, зеленый лук – мелко.

Смешиваем в большой миске капусту, огурцы, колбасу, консервированный горошек, зеленый лук, добавляем хмели-сунели и заправляем майонезом или его смесью со сметаной, хорошо перемешиваем – и вкуснейший салат из молодой капусты готов.

Украинцы в комментариях рассказывают, как они готовят салат из молодой капусты:

"Очень вкусный салат, даже не ожидала, что хмели-сунели дадут новый вкус капусте";

"Люблю салаты из молодой капусты. К шинкованной капусте добавляю копченую колбасу, консервированный горошек, 1 тертое вареное яйцо, соль, перец, майонез. При подаче сверху посыпать чипсами. Тоже вкуснятина!";

"Великолепный и быстрый салат. Люблю такой делать, только с кукурузой вместо горошка, тоже очень вкусно".

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