Авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", популярная фудблогерка Татьяна Юшина предложила украинцам рецепт пикантного салата из молодой капусты.
Ее секретный ингредиент – щепотка приправы хмели-сунели.
"Салат получается очень вкусный, пикантный, хмели-сунели в нем – обязательный ингредиент)", – подчеркнула кулинар.
Чтобы приготовить пикантный салат из молодой капусты, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- молодая капуста - 1 маленькая головка
- огурцы – 1-2 шт.
- зеленый лук
- горошек консервированный - 1 банка
- копченая колбаса – 100-150 г
- хмели-сунели
- майонез или сметана+майонез – для заправки
Молодую капусту для салата тонко шинкуем, солим и разминаем руками.
Огурцы и колбасу нарезаем соломкой, зеленый лук – мелко.
Смешиваем в большой миске капусту, огурцы, колбасу, консервированный горошек, зеленый лук, добавляем хмели-сунели и заправляем майонезом или его смесью со сметаной, хорошо перемешиваем – и вкуснейший салат из молодой капусты готов.
Украинцы в комментариях рассказывают, как они готовят салат из молодой капусты:
"Очень вкусный салат, даже не ожидала, что хмели-сунели дадут новый вкус капусте";
"Люблю салаты из молодой капусты. К шинкованной капусте добавляю копченую колбасу, консервированный горошек, 1 тертое вареное яйцо, соль, перец, майонез. При подаче сверху посыпать чипсами. Тоже вкуснятина!";
"Великолепный и быстрый салат. Люблю такой делать, только с кукурузой вместо горошка, тоже очень вкусно".
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