Приготування молодої капусти за цим рецептом наповнить дім таким апетитним ароматом, що буде важко дочекатися, коли страва нарешті з’явиться на столі.

Особливо ця страва з молодої капусти сподобається тим, хто обожнює цей овоч – маринований, тушкований, запечений, у салатах.

І це стейк з молоддої капусти. Рецептом поділилася фудблогерка з Одеси Настя.

Інгредієнти потрібні наступні: молода капуста, куряче філе, печериці, цибуля, вершки, сир, а також олія, спеції (наприклад, чорний і червоний перець, паприка і сухий часник) і сіль для заправки.

Страва з молодої капусти.

Ріжемо молоду капусту на стейки, а потім змащуємо їх з обох сторін заправкою з олією, спеціями і сіллю.

Стейки з капусти запікаємо в духовці 30 хвилин при 160 градусах.

І поки капуста запікається можна приготувати начинку із курки, цибулі, грибів і вершків.

«Викладаємо начинку на капусту, зверху сир і в духовку ще на 10-15 хвилин», - розповіла фудблогерка про хід приготуванні стійків з молодої капусти.

Страва з молодої капусти.

Багатьом підписникам на сторінку фудблогерки цей рецепт дуже сподобався:

«Люблю капусту в будь-якому вигляді»,

«Я запікаю просто капустяні стейки і запах на цілу хату, не можна дочекатись коли буде готово. Дуже смачно»,

«Смачна страва!»,

«Я дуже люблю такі стейки, але я капусту змащую ще вершковим маслом, а потім промазую заправкою».

Нагадаємо, що молода капуста дуже корисна. Вона багата на вітаміни А, В, С, фолієву кислоту, залізо, магній і фосфор.

Капуста захищає організм людини від появи виразок, розвитку онкології, зайвої ваги та втрати зору.

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