Если вам надоело есть на завтрак каши, бутерброды, сырники и т.д., то этот рецепт от звезды кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольги Рябенко будет настоящей находкой.

Суперфиналистка двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предложила украинцам оригинальную идею вкусного и полезного завтрака с клубникой.

Поскольку сезон клубники уже начался, в этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом популярного пудинга.

Чтобы приготовить вкусный и полезный завтрак с клубникой, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко взяла следующие ингредиенты:

клубника – 200 г

семена чиа – 25 г

йогурт греческий (жирность выбирайте по своему вкусу) - 140 г

мед или сироп (агава, топинамбур) – 25 г

Клубнику "Мастер Шеф" Ольга Рябенко разминает вилкой, добавляет йогурт, семена чиа, мед и все перемешивает.

Оставляем настаиваться минимум на 20 минут, а лучше на ночь, приготовив завтрак с вечера. При подаче украшаем блюдо свежей клубникой.

Ранее "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предложила вариант еще одного вкусного и быстрого завтрака – сосисок в лаваше за 5 минут.

Лаваш нарезаем на прямоугольники по длине сосиски. На лаваш выкладываем слайс плавленого сыра, сосиску, немного тертой моцареллы и заворачиваем в рулет, фиксируя край, немного смочив его водой.

Окунаем сосиски в лаваше в размешанное яйцо с добавлением соли, паприки и сушеной петрушки и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом.

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