Суперфиналистка двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предложила украинцам оригинальную идею вкусного и полезного завтрака с клубникой.
Поскольку сезон клубники уже начался, в этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом популярного пудинга.
Чтобы приготовить вкусный и полезный завтрак с клубникой, "Мастер Шеф" Ольга Рябенко взяла следующие ингредиенты:
- клубника – 200 г
- семена чиа – 25 г
- йогурт греческий (жирность выбирайте по своему вкусу) - 140 г
- мед или сироп (агава, топинамбур) – 25 г
Клубнику "Мастер Шеф" Ольга Рябенко разминает вилкой, добавляет йогурт, семена чиа, мед и все перемешивает.
Оставляем настаиваться минимум на 20 минут, а лучше на ночь, приготовив завтрак с вечера. При подаче украшаем блюдо свежей клубникой.
Ранее "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предложила вариант еще одного вкусного и быстрого завтрака – сосисок в лаваше за 5 минут.
Лаваш нарезаем на прямоугольники по длине сосиски. На лаваш выкладываем слайс плавленого сыра, сосиску, немного тертой моцареллы и заворачиваем в рулет, фиксируя край, немного смочив его водой.
Окунаем сосиски в лаваше в размешанное яйцо с добавлением соли, паприки и сушеной петрушки и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом.
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