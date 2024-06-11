Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво назвал салат, который станет отличной альтернативой классической "Шубе" и разнообразит ваш праздничный стол. Он прост в приготовлении, но очень вкусный и интересный.
Ингредиенты:
- Картофель отварной – 3-4 шт
- Огурец квашеный – 2-3 шт
- Сельдь (филе) – 200 г
- Горошек консервированный – 1 банка (около 200 г)
- Лук синий – 1 шт
- Петрушка – 1 пучок
- Укроп – 1 пучок
- Растительное масло – для заправки
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
Приготовление:
Картофель отварите в мундире до готовности, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Дайте остыть, затем очистите и нарежьте кубиками. Лук очистите и нарежьте кубиками. Квашеные огурцы нарежьте кубиками.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, сельдь нарежьте небольшими кусочками. Зелень (петрушку и укроп) мелко порубите. В большой миске смешайте нарезанный картофель, лук, огурцы, сельдь и консервированный горошек.
Полейте салат растительным маслом, добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы масло равномерно распределилось по салату.
Переложите салат в красивую салатницу или на сервировочное блюдо. Перед подачей украсьте сверху мелко нарезанной зеленью, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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