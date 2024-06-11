Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать простенький, но вкусный салат с рыбой.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво назвал салат, который станет отличной альтернативой классической "Шубе" и разнообразит ваш праздничный стол. Он прост в приготовлении, но очень вкусный и интересный.

Ингредиенты:

Картофель отварной – 3-4 шт

Огурец квашеный – 2-3 шт

Сельдь (филе) – 200 г

Горошек консервированный – 1 банка (около 200 г)

Лук синий – 1 шт

Петрушка – 1 пучок

Укроп – 1 пучок

Растительное масло – для заправки

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Приготовление:

Картофель отварите в мундире до готовности, рассказывает "Мастер Шеф" Хименес-Браво. Дайте остыть, затем очистите и нарежьте кубиками. Лук очистите и нарежьте кубиками. Квашеные огурцы нарежьте кубиками.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, сельдь нарежьте небольшими кусочками. Зелень (петрушку и укроп) мелко порубите. В большой миске смешайте нарезанный картофель, лук, огурцы, сельдь и консервированный горошек.

Полейте салат растительным маслом, добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы масло равномерно распределилось по салату.

Переложите салат в красивую салатницу или на сервировочное блюдо. Перед подачей украсьте сверху мелко нарезанной зеленью, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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