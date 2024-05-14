Уже начался сезон молодой картошки, но со старой тоже нужно что-то делать, поэтому известный ресторатор Савелий Либкин показал, как правильно жарить картошку.

На своей странице в Instagram известный одесский ресторатор Савва Либкин поделился простым рецептом идеального жареного картофеля, который готовят в ресторане.

Для жарки ресторатор советует выбрать картофель небольшого размера, желательно примерно одинаковый. Картофель моем, чистим, нарезаем ломтиками и обязательно просушиваем полотенцем.

На сковороде с толстым дном разогреваем небольшое количество растительного масла. Выкладываем картофель на разогретую сковороду и жарим с одной стороны не менее трех минут, только после этого аккуратно его переворачиваем и жарим еще примерно три минуты с другой стороны, а затем можно периодически помешивать.

Параллельно ресторатор чистит головку молодого чеснока и разрезает каждый зубчик пополам. Также нарезаем соломкой немного репчатого лука.

Через шесть минут жарки картофеля Сава Либкин добавляет в сковороду чеснок и лук и готовит все еще примерно 4 минуты. В конце добавляем соль и перец по вкусу, а также посыпаем жареный картофель мелко нарезанным укропом.

"Что важно! Для того, чтобы получилось как на "Даче" у Саши, необходимо на большой сковородке готовить не более одной порции. Так картофель будет жариться. Именно жариться", - подчеркнул ресторатор.

Подавать жареный картофель к столу нужно сразу.

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