Жителі Київської області отримають грошову допомогу в розмірі майже 9 тисяч гривень за умови, що вони виховують дітей з інвалідністю та не отримували грошової благодійної допомоги від ООН. Про це повідомила Броварська міська рада.

Броварська міська рада повідомила, що виплата грошової допомоги здійснюватиметься в рамках проєкту "Заходи з підтримки дітей, інформування про мінну небезпеку та допомога постраждалим у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській та Харківській областях (Пріоритет II)" за підтримки Гуманітарного Фонду України та Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Для отримання грошової допомоги заявник повинен заповнити онлайн-форму та зібрати необхідні документи.

Сім'ї Київської області, які виховують дітей з інвалідністю та не отримували грошової благодійної грошової допомоги від ООН з 24 лютого 2022 року, отримають 8886 гривень 85 копійок.

Для оформлення грошової допомоги необхідно надати такі документи:

Заява на ім'я Голови Фонду.

Копія паспорта громадянина України заявника (матері/батька/опікуна).

Копія документа із зазначенням даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника.

Копія витягу з реєстру про задеклароване/зареєстроване місце проживання або довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Копія свідоцтва про народження дитини або документа про встановлення опікунства над дитиною.

Копія посвідчення дитини з інвалідністю.

Копія посвідчення багатодітної сім’ї (за наявності).

Інформація із зазначенням реквізитів відкритого карткового рахунку для перерахунку коштів.

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