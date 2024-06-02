Жители Киевской области получат денежную помощь в размере почти 9 тысяч гривен при условии, что они воспитывают детей с инвалидностью и не получали денежную помощь от ООН. Об этом сообщил Броварской городской совет.

Броварской городской совет сообщил, что выплата денежной помощи будет осуществляться в рамках проекта "Меры по поддержке детей, информирование о минной опасности и помощь пострадавшим в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях (Приоритет II)" при поддержке Гуманитарного Фонда Украины и Организации Об наций (ООН).

Для получения денежной помощи заявитель должен заполнить онлайн форму и собрать необходимые документы.

Семьи Киевской области, которые воспитывают детей с инвалидностью и не получали денежную благотворительную денежную помощь от ООН с 24 февраля 2022 года, получат 8886 гривен 85 копеек.

Для оформления денежной помощи необходимо предоставить следующие документы:

Заявление по имени Председателя Фонда.

Копия паспорта гражданина Украины заявителя (матери/отца/опекуна).

Копия документа с указанием данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика заявителя.

Копия выписки из реестра о задекларированном/зарегистрированном месте жительства или справке о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

Копия свидетельства о рождении ребенка или документа об установлении попечительства над ребенком.

Копия удостоверения ребенка с инвалидностью.

Копия удостоверения многодетной семьи (при наличии).

Информация с указанием реквизитов открытого карточного счета для перечисления денежных средств.

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