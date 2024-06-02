В Україні з 1 червня вартість електроенергії зросла з 2,64 до 4,32 грн за кВт*год. Водночас українці можуть скористатися можливістю підключення двозонного лічильника, який дозволяє платити за електроенергію вдвічі менше в певні години. Такий лічильник окупиться за 5 місяців.

Перегляд вартості електроенергії було здійснено за рішенням Кабінету Міністрів. Новий тариф діє з червня і поширюється на всіх українців незалежно від обсягів споживання.

Для цього необхідно встановити двозонний лічильник і подати заявку до постачальника електроенергії. Однак, через велике навантаження деякі клієнти, які подають заявки на підключення нічного тарифу, отримують відповідь про те, що їхня черга настане лише у листопаді цього року. Проте така затримка спостерігається не у всіх містах.

Підключення нічного тарифу є безкоштовним, проте необхідно придбати двозонний лічильник, вартість якого становить від 1,6 до 2,4 тис. грн. Інвестиція швидко окупиться. Наприклад, якщо ви споживаєте 250 кВт*год на місяць і половину цього обсягу використовуєте в нічний час, ви зможете заощаджувати 460 грн щомісяця. Таким чином, лічильник окупиться вже за 5 місяців.

Підвищення тарифів має на меті збільшення надходжень до бюджетів "Енергоатому" та "Укргідроенерго", які витратять ці кошти, зокрема, на відновлення після російських атак. Водночас, розмір тарифів не вплине на графіки відключення електроенергії. На відновлення необхідні мільярди доларів і близько двох років.

Джерело: OBOZ.UA

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