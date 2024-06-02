В Украине с 1 июня стоимость электроэнергии выросла с 2,64 до 4,32 грн за кВт*ч. В то же время, украинцы могут воспользоваться возможностью подключения двухзонного счетчика, который позволяет платить за электроэнергию вдвое меньше в определенные часы. Такой счетчик окупится через 5 месяцев.

Пересмотр стоимости электроэнергии был осуществлен по решению Кабинета Министров. Новый тариф действует с июня и распространяется на всех украинцев, независимо от объемов потребления.

Для этого необходимо установить двухзонный счетчик и подать заявку к поставщику электроэнергии. Однако из-за большой нагрузки некоторые клиенты, подающие заявки на подключение ночного тарифа, получают ответ о том, что их очередь наступит только в ноябре этого года. Однако такая задержка наблюдается не во всех городах.

Подключение ночного тарифа бесплатно, однако необходимо приобрести двухзонный счетчик, стоимость которого составляет от 1,6 до 2,4 тыс. грн. Инвестиция скоро окупится. К примеру, если вы потребляете 250 кВт*ч в месяц и половину этого объема используете в ночное время, вы сможете экономить 460 грн ежемесячно. Таким образом, счетчик окупится уже через 5 месяцев.

Целью повышения тарифов является увеличение поступлений в бюджеты "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", которые потратят эти средства, в частности, на восстановление после российских атак. В то же время размер тарифов не повлияет на графики отключения электроэнергии. На восстановление необходимы миллиарды долларов и около двух лет.

Источник: OBOZ.UA

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