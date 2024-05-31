Про нове велике горе Ольга Сумська повідомила українцям на своїй сторінці в Інстаграм.

Акторка розповіла, що загинула 25-річна парамедикиня Ірина «Чека» Цибух.

«Світла пам’ять захисниці! Біль», - зазначила Сумська, опублікувавши кадри.

Ірина Цибух з позивним «Чека» загинула на Харківському напрямку. До повномасштабного вторгнення Ірина була менеджеркою реформи Суспільного, також реалізовувала освітні проєкти у віддалених селах Донеччини й Луганщини.

На початку вторгнення вона знову долучилася до медичного добробату «Госпітальєри».

У своєму останньому пості у у X (колишній Twitter) Ірина написала: "У мене скоро ДН і я пишаюсь, що дожила до 26".

Але 26 Ірині так і не виповнилося – госпітальєрка загинула за два дні до Дня народження, який мав бути 1 червня.

"Здається, що це сон. Що зараз ти вийдеш на звʼязок і ми почуємо твій голос. Вчора під час ротації на Харківському напрямку не стало нашої Чеки – Госпітальєрки Ірини Цибух. ... Ніхто досі не вірить в те, що сталося. Це невимовний біль та неймовірна втрата не тільки для батальйону – для всієї України", – повідомили на Facebook-сторінці "Госпітальєрів".

Зазначимо, що акторка Ольга Сумська наразі вважає себе передусім волонтером, а вже потім акторкою.

"І кожну хвилину на зв'язку, я амбасадорка багатьох благодійних фондів, які допомагають ЗСУ і постраждалим українцям...", - розповідала Сумська в одному з інтерв'ю.

Також Сумська розповідала, що сьогодні на фронті дуже багато акторів, а також тих, кого воно знала у мирному житті.

«… Ти зустрічався з ними на знімальному майданчику, під час тих ти інших програм, це ресторатори, власники підприємств, аграрії, бізнесмени, які опинилися на фронті...", - розповідала Сумська.

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