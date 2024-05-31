О новом большом горе Ольга Сумская сообщила украинцам на своей странице в Инстаграм.

Актриса рассказала, что погибла 25-летняя парамедик Ирина «Чека» Цыбух.

«Светлая память защитнице! Боль», - отметила Сумская, опубликовав кадры.

Ирина Цыбух с позывным «Чеком» погибла на Харьковском направлении. До полномасштабного вторжения Ирина была менеджером по реформе Суспільного, также реализовывала образовательные проекты в отдаленных селах Донетчины и Луганщины.

В начале вторжения она снова присоединилась к медицинскому добробату «Госпитальеры».

В своем последнем посту в X (бывший Twitter) Ирина написала: "У меня скоро ДН и я горжусь, что дожила до 26".

Но 26 Ирине так и не исполнилось – госпитальер погибла за два дня до Дня рождения, который должен быть 1 июня.

"Кажется, что это сон. Что сейчас ты выйдешь на связь и мы услышим твой голос. Вчера во время ротации на Харьковском направлении не стало нашей Чеки – Госпитальерки Ирины Цыбух. ... Никто до сих пор не верит в произошедшее. Это невыразимая боль и невероятная потеря не только для батальона – для всей Украины", – сообщили на Facebook-странице "Госпитальеров".

Отметим, что актриса Ольга Сумская считает себя прежде всего волонтером, а уже потом актрисой.

"И каждую минуту на связи, я посол многих благотворительных фондов, помогающих ВСУ и пострадавшим украинцам...", - рассказывала Сумская в одном из интервью.

Также Сумская рассказывала, что сегодня на фронте много актеров, а также тех, кого она знала в мирной жизни.

«…Ты встречался с ними на съемочной площадке, во время тех иных программ, это рестораторы, владельцы предприятий, аграрии, оказавшиеся на фронте бизнесмены...", – рассказывала Сумская.

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