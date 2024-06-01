У певних умовах штраф українців може зрости до половини річного споживання газу домогосподарства.

В умовах регулярних відключень електроенергії все більше українців замислюються над підключенням газових плит чи варильних поверхонь. Неправильно виконані роботи можуть закінчитися штрафом, відключенням від системи газопостачання або навіть витоком газу, що загрожує отруєнням або вибухом і, відповідно, пошкодженням майна, травмами чи загибеллю людей.

Те ж саме стосується ремонту чи заміни газових пристроїв. Усі роботи з газовим обладнанням вважаються законними лише за умови, що їх виконують офіційні газівники.

Це можуть бути як співробітники оператора газорозподільного механізму (ОГРМ) – міськ- чи облгазу, так і спеціалісти підрядної організації з відповідною ліцензією. Вони затверджують якість робіт, ретельно перевіряючи труби, стики та з'єднання щодо відсутності витоків.

Щоб усе зробити правильно, необхідно звернутися до центру обслуговування клієнтів оператора газорозподільного механізму (ОГРМ), який обслуговує ваше домогосподарство. Для встановлення газової плити потрібно надати такі документи:

Заяву від споживача. Копію паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу. Копію ідентифікаційного коду. Копію документів на право власності приміщенням, де проводитиметься встановлення плити. Копію технічного паспорта на будинок чи квартиру (отримується в БТІ).

Тих, хто самовільно встановив газові пристрої, можуть залишити без газу, перекривши кран на системі газопостачання. А якщо таке обладнання перевищить вимоги проєкту, на порушників накладуть чималий штраф.

Розмір штрафу за незаконно підключене обладнання коливається від його типу та обсягу споживання газу домогосподарством. За певних умов штраф може зрости до половини річного споживання. Розмір штрафів варіюється від 3,5 тисяч до 500 тисяч гривень.

Джерело: ГазПравда.

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