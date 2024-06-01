В определенных условиях штраф украинцев может возрасти аж до половины годового потребления газа домогосподарства.

В условиях регулярных отключений электроэнергии все больше украинцев задумываются о подключении газовых плит или варочных поверхностей. Неправильно выполненные работы могут закончиться штрафом, отключением от системы газоснабжения или даже утечкой газа, что чревато отравлением или взрывом и, соответственно, повреждением имущества, травмами или гибелью людей.

То же касается ремонта или замены газовых устройств. Все работы с газовым оборудованием считаются законными только при условии, что их выполняют официальные газовщики.

Это могут быть как сотрудники оператора газораспределительного механизма (ОГРМ) – гор- или облгаза, так и специалисты подрядной организации с соответствующей лицензией. Они утверждают качество работ, тщательно проверяя трубы, стыки и соединения по отсутствию утечек.

Чтобы сделать все правильно, необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов оператора газораспределительного механизма (ОГРМ), который обслуживает ваше домохозяйство. Для установки газовой плиты необходимо предоставить следующие документы:

Заявление от потребителя. Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Копия идентификационного кода. Копию документов на право собственности помещением, где будет производиться установка плиты. Копия технического паспорта на дом или квартиру (получается в БТИ).

Самовольно установивших газовые устройства могут оставить без газа, перекрыв кран на системе газоснабжения. А если такое оборудование превысит требования проекта, на нарушителей будет наложен немалый штраф.

Размер штрафа за незаконно подключенное оборудование колеблется от типа и объема потребления газа домохозяйством. В определенных условиях штраф может возрасти до половины годового потребления. Размер штрафов варьируется от 3,5 тысячи до 500 тысяч гривен.

Источник: ГазПравда.

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