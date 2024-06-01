За даними Нацкомісії з питань енергетики та комунальних послуг, середній українець використовує близько 168 кВтг електроенергії на місяць.

Починаючи з 1 червня, тарифи на електроенергію в Україні планують збільшити для споживачів, які використовують понад 100 кВтгод на місяць, з 2,64 до 4,8 гривень за кВтгод. Щоб залишитися на попередньому тарифі, людям доведеться відмовитися від кондиціонерів, обмежити використання електричної духовки та перейти на жорсткий режим економії.

За даними Нацкомісії з питань енергетики і комунальних послуг, середній українець використовує приблизно 168 кВтгод електроенергії на місяць.

100 кВтгод вважається нормою для родини з двох осіб, проте це вимагатиме від них дуже економного споживання. Деякі технічні пристрої доведеться взагалі відмовитися використовувати, щоб залишатися в межах цієї норми.

Ось приклади споживання електроенергії за деякими типовими побутовими приладами, якщо їх використовувати за звичайними умовами:

Кондиціонер: Кількагодинне щоденне використання може додати близько 70 кВт*год на місяць до вашого загального споживання, залежно від класу енергоефективності та умов експлуатації.

Комп'ютер або ноутбук: 5 годин щоденного використання може збільшити споживання від 20 до 81 кВт*год на місяць.

Холодильник: Цілодобова робота споживає від 17,1 до 38,4 кВт*год на місяць, в залежності від класу енергоефективності.

Телевізор: Щоденне використання на протязі 5 годин може спожити від 6,5 до 30 кВт*год на місяць, залежно від моделі.

Пральна машина: Якщо використовувати її двічі на тиждень по одній годині, споживання буде від 17 до 25 кВт*год на місяць.

Електричний чайник: Щотижневе використання протягом однієї години може збільшити споживання від 10 до 22 кВт*год.

Мікрохвильова піч: Щотижневе використання протягом однієї години додасть від 5 до 11 кВт*год до місячного споживання.

Фен: Використання на годину щотижня може споживати від 2,5 до 5,5 кВт*год.

Праска: Година використання на тиждень дорівнює 6 кВт*год на місяць.

Крім того, електроенергія витрачається на інтернет, зарядку гаджетів, освітлення тощо. Для більшості родин споживання електроенергії в 100 кВт*год на місяць – замало.

Джерело: OBOZ.UA

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