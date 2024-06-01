По данным Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг, средний украинец использует около 168 кВтч электроэнергии в месяц.

Начиная с 1 июня тарифы на электроэнергию в Украине планируют увеличить для потребителей, использующих более 100 кВтч в месяц, с 2,64 до 4,8 гривен за кВтч. Чтобы остаться на предыдущем тарифе людям придется отказаться от кондиционеров, ограничить использование электрической духовки и перейти на жесткий режим экономии.

По данным Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг, средний украинец использует около 168 кВтч электроэнергии в месяц.

100 кВтч считается нормой для семьи из двух человек, однако это потребует от них очень экономного потребления. Некоторые технические устройства придется вообще отказаться использовать, чтобы оставаться внутри этой нормы.

Вот примеры потребления электроэнергии по некоторым типовым бытовым приборам, если их использовать по обычным условиям:

Кондиционер: Несколькочасовое ежедневное использование может прибавить около 70 кВт*ч в месяц к вашему общему потреблению, в зависимости от класса энергоэффективности и условий эксплуатации.

Компьютер или ноутбук: 5 часов ежедневного использования может увеличить потребление от 20 до 81 кВт*ч в месяц.

Холодильник: Круглосуточная работа потребляет от 17,1 до 38,4 кВт*ч в месяц в зависимости от класса энергоэффективности.

Телевизор: Ежедневное использование в течение 5 часов может потребовать от 6,5 до 30 кВт*ч в месяц в зависимости от модели.

Стиральная машина Если использовать ее дважды в неделю по одному часу, потребление будет от 17 до 25 кВт*ч в месяц.

Электрический чайник: Еженедельное использование в течение одного часа может увеличить потребление от 10 до 22 кВт*ч.

Микроволновая печь: Еженедельное использование в течение одного часа прибавит от 5 до 11 кВт*ч до месячного потребления.

Фен: Использование в час еженедельно может потреблять от 2,5 до 5,5 кВт*ч.

Утюг: Час использования в неделю равен 6 кВт*ч в месяц.

Кроме того, электроэнергия тратится на интернет, зарядку гаджетов, освещение. Для большинства семей потребление электроэнергии в 100 кВт*ч в месяц – маловато.

Источник: OBOZ.UA

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