Різноманітна грошова допомога надається українцям. Так, внутрішньо переміщені особи, які проживають у Чернівецькій області, можуть отримати грошову допомогу на оплату ліків від благодійного фонду "Карітас. Чернівці".

грошова допомога

Ця грошова допомога призначена для покриття витрат на придбання лікарських засобів, проведення діагностики або консультації з медичним фахівцем.

Скористатися цією грошовою допомогою можуть люди, які відповідають наступним критеріям:

  • Мають статус ВПО та зареєстровані у Чернівецькій області.
  • Отримали медичне призначення, направлення або рецепти для придбання лікарських препаратів від медичних працівників, що є представниками громадської організації MEDU.

Насамперед грошова допомога надаватиметься тим, хто має категорію вразливості.

гроші

Для отримання грошової допомоги необхідно заповнити заявку за відповідним посиланням. У анкеті слід зазначити особисті дані, інформацію про соціальний статус та необхідну грошову допомогу для лікування.

Грошову допомогу можна отримати за адресою: м. Чернівці, вул. Коломийська, 1 р. Для консультацій щодо придбання лікарських препаратів телефонуйте: +38 (050) 242 34 00. Для консультацій щодо медичної діагностики звертайтесь за номером: +38 (093) 383 46 07.

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