Грошова допомога призначена для покриття витрат на придбання лікарських засобів, проведення діагностики або консультації з медичним фахівцем.

Різноманітна грошова допомога надається українцям. Так, внутрішньо переміщені особи, які проживають у Чернівецькій області, можуть отримати грошову допомогу на оплату ліків від благодійного фонду "Карітас. Чернівці".

Ця грошова допомога призначена для покриття витрат на придбання лікарських засобів, проведення діагностики або консультації з медичним фахівцем.

Скористатися цією грошовою допомогою можуть люди, які відповідають наступним критеріям:

Мають статус ВПО та зареєстровані у Чернівецькій області.

Отримали медичне призначення, направлення або рецепти для придбання лікарських препаратів від медичних працівників, що є представниками громадської організації MEDU.

Насамперед грошова допомога надаватиметься тим, хто має категорію вразливості.

Для отримання грошової допомоги необхідно заповнити заявку за відповідним посиланням. У анкеті слід зазначити особисті дані, інформацію про соціальний статус та необхідну грошову допомогу для лікування.

Грошову допомогу можна отримати за адресою: м. Чернівці, вул. Коломийська, 1 р. Для консультацій щодо придбання лікарських препаратів телефонуйте: +38 (050) 242 34 00. Для консультацій щодо медичної діагностики звертайтесь за номером: +38 (093) 383 46 07.

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