Денежная помощь предназначена для покрытия расходов на приобретение лекарственных средств, диагностики или консультации с медицинским специалистом.

Разнообразная денежная помощь предоставляется украинцам. Так, внутренне перемещенные лица, проживающие в Черновицкой области могут получить денежную помощь на оплату лекарств от благотворительного фонда "Каритас. Черновцы".

Эта денежная помощь предназначена для покрытия расходов на приобретение лекарственных средств, диагностики или консультации с медицинским специалистом.

Воспользоваться этой денежной помощью могут люди, отвечающие следующим критериям:

Имеют статус ВПЛ и зарегистрированы в Черновицкой области.

Получили медицинское назначение, направление или рецепты для приобретения лекарственных препаратов от медицинских работников, являющихся представителями общественной организации MEDU.

Прежде всего, денежная помощь будет предоставляться тем, кто имеет категорию уязвимости.

Для получения денежной помощи необходимо заполнить заявку по соответствующей ссылке. В анкете следует указать личные данные, информацию о социальном статусе и необходимую денежную помощь для лечения.

Денежную помощь можно получить по адресу: г. Черновцы, ул. Коломыйская, 1 г. Для консультаций по приобретению лекарственных препаратов звоните по телефону: +38 (050) 242 34 00. Для консультаций по медицинской диагностике обращайтесь по номеру: +38 (093) 383 46 07.

Последние новости Украины:

Напомним, в рамках проекта предлагается два вида денежной помощи.

Как писала Politeka, безработные украинцы получат по 500 долларов.

Также Politeka сообщала, некоторым украинцам выплатят ощутимую денежную помощь.