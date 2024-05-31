Штраф буде у розмірі від 20 до 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб – від 60560 гривень до 121120 гривень.

Український уряд прийняв в першому читанні законопроект №9462, який передбачає значні штрафи за невиконання судових рішень. Законопроект вносить зміни до Цивільного кодексу, згідно з якими при порушенні умов виконання судового рішення, суд має право нарахувати штраф на користь державного бюджету.

Це стосується відповідачів, боржників, а також керівників боржників-юридичних осіб. Розмір штрафу може складати від 20 до 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що еквівалентно сумі від 60,560 до 121,120 гривень.

У Цивільному процесуальному кодексі передбачено, що невиконання боржником рішення суду щодо зобов'язання вчинити певні дії з майном стягувача або майном, що було присуджено на користь стягувача, протягом 2 місяців з дня винесення ухвали про відкриття виконавчого провадження є підставою для зміни способу та порядку виконання судового рішення щодо стягнення суми вартості такого майна з боржника.

Ця зміна може бути здійснена за умови, якщо стягувач не перешкоджає проведенню виконавчих дій, а також коли вартість майна неможливо визначити або майно не підлягає оцінці згідно з законом. Вартість майна визначається згідно з вимогами Закону "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

Джерело: Судова-юридична газета.

Останні новини України:

Нагадаємо, українцям загрожують штрафи від 1530 гривень за популярне порушення.

Як повідомляла Politeka, за популярну звичку українцям світить штраф.

Також Politeka писала, за що українцям приготували серйозні штрафи в 25 500 гривень.