Штраф будет в размере от 20 до 40 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц – от 60 560 гривен до 121 120 гривен.

Украинское правительство приняло в первом чтении законопроект №9462, предусматривающий значительные штрафы за неисполнение судебных решений. Законопроект вносит изменения в Гражданский кодекс, согласно которым при нарушении условий исполнения судебного решения суд имеет право начислить штраф в пользу государственного бюджета.

Это касается ответчиков, должников, а также руководителей должников-юридических лиц. Размер штрафа может составлять от 20 до 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что эквивалентно сумме от 60,560 до 121,120 гривен.

В Гражданском процессуальном кодексе предусмотрено, что неисполнение должником решения суда об обязательстве совершить определенные действия с имуществом взыскателя или имуществом, присужденным в пользу взыскателя, в течение 2 месяцев со дня вынесения определения об открытии исполнительного производства является основанием для изменения способа и порядка исполнения судебного решения по взысканию суммы стоимости такого имущества с должника.

Это изменение может быть произведено при условии, если взыскатель не препятствует проведению исполнительных действий, а также когда стоимость имущества невозможно определить или имущество не подлежит оценке по закону. Стоимость имущества определяется согласно требованиям Закона "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине".

Источник: Судебно-юридическая газета.

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