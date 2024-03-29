Штраф українцям за порушення Правил складає від 1 530 до 4 590 гривень - українців попередили про правила та порушення.

Українцям нагадали, що спричинення пожежі у лісі може мати серйозні наслідки, такі як штраф та навіть покарання у вигляді позбавлення волі за певних обставин. Про це говориться в публікації Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника у Facebook.

Працівники заповідника застерігають, що масштабні пожежі спричиняються сухою та теплою погодою, а також через байдужість та безвідповідальність людей. Пожежі можуть швидко розповсюдитись, знищуючи лісові насадження та загрожуючи житловим будинкам. Крім того, від пожежі страждають дикі тварини, птахи та комахи, а також можуть постраждати люди.

Фахівці наголошують на особливій небезпеці вогню для території Чорнобильського заповідника, де переважають сухі трави та ліси. Вони закликають громадян бути обережними й відповідальними, утримуватися від розпалювання багать та випалювання сухої трави.

Крім того, працівники наголошують на тому, що лісосмуги, ліси та поля можуть містити вибухонебезпечні предмети або бути заміновані.

За порушення Правил пожежної безпеки в лісах передбачені штрафи у розмірах від 1 530 до 4 590 гривень. Кримінальна відповідальність за знищення або пошкодження лісових масивів може призвести до штрафу або обмеження волі на визначений строк.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, українцям можуть запровадити новий штраф.

Як повідомляла Politeka, в Україні триває підготовка до відновлення довоєнного стану системи оподаткування.

Також Politeka писала, нові штрафи для українців – кому доведеться заплатити 850 гривень .