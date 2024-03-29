Штраф украинцам за нарушение Правил составляет от 1530 до 4590 гривен - украинцев предупредили о правилах и нарушениях.

Украинцам напомнили, что причиной пожара в лесу может иметь серьезные последствия, такие как штраф и даже наказание в виде лишения свободы при определенных обстоятельствах. Об этом говорится в публикации Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника в Facebook .

Сотрудники заповедника предостерегают, что масштабные пожары вызываются сухой и теплой погодой, а также из-за безразличия и безответственности людей. Пожары могут быстро распространиться, уничтожая лесные насаждения и угрожая жилым домам. Кроме того, пожаром страдают дикие животные, птицы и насекомые, а также могут пострадать люди.

Специалисты отмечают особую опасность огня для территории Чернобыльского заповедника, где преобладают сухие травы и леса. Они призывают граждан быть осторожными и ответственными, воздерживаться от разжигания костров и обжига сухой травы.

Кроме того, работники отмечают, что лесополосы, леса и поля могут содержать взрывоопасные предметы или быть заминированы.

За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы в размере от 1530 до 4590 гривен. Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных массивов может привести к штрафу или ограничению свободы на определенный срок.

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