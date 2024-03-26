Метою посилення покарання є покращення системи екстреної медичної допомоги та оперативності роботи поліції, а також ДСНС.

В Україні діють різні штрафи. У Верховній Раді України зареєстровано проект закону №11111, спрямований на посилення відповідальності за неуважне ставлення до спеціальних транспортних засобів, які мають право на перевагу у русі.

Згідно із цим законопроектом, за порушення правил, що передбачають ненадання таких транспортних засобів, передбачено штраф від 17 тисяч до 25 500 гривень, а також позбавлення права керування транспортним засобом на строк від шести місяців до одного року.

Серед транспортних засобів, що мають право на перевагу в русі, вказані автомобілі аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони та поліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями.

Покарання також застосовується до тих, хто не воліє маршрутні автобуси, які перевозять групи дітей, а також порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів.

Метою посилення покарання є покращення системи екстреної медичної допомоги та оперативності роботи поліції та аварійно-рятувальних служб. Автори законопроекту наголошують на необхідності відповідати вищим стандартам захисту правил дорожнього руху, аналогічно практиці розвинутих країн, таких як США та країни ЄС.

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