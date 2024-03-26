Целью усиления наказания является улучшение системы экстренной медицинской помощи и оперативности работы полиции, а также ГСЧС.

В Украине действуют разные штрафы. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона №11111, направленный на усиление ответственности за невнимательное отношение к специальным транспортным средствам, имеющим право на преимущество в движении.

Согласно этому законопроекту, за нарушение правил, предусматривающих непредоставление таких транспортных средств, предусмотрен штраф от 17 тысяч до 25 500 гривен, а также лишение права управления транспортным средством на срок от шести месяцев до одного года.

Среди транспортных средств, имеющих право на преимущество в движении, указаны автомобили аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны и полиции, двигающиеся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами.

Наказание также применяется к тем, кто не предпочитает маршрутные автобусы, перевозящие группы детей, а также нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств.

Целью усиления наказания является улучшение системы экстренной медицинской помощи и оперативности работы полиции и аварийно-спасательных служб. Авторы законопроекта отмечают необходимость соответствовать высшим стандартам защиты правил дорожного движения, аналогично практике развитых стран, таких как США и страны ЕС.

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