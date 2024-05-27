Українське законодавство встановлює адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Власникам домашніх улюбленців потрібно дотримуватися вимог щодо наявності повідця і намордника, уникати ігнорування фекалій на вулиці, запобігати завданню шкоди третім особам, а також утримувати тварин без жорстокого обходження.

Постанова Кабінету міністрів України № 1164 встановлює такі вимоги.

Власники зобов'язані тримати на повідку тварин, які можуть представляти загрозу для життя або здоров'я інших людей. Особливу увагу слід приділяти собакам небезпечних порід, які мають бути обов'язково наділені намордником.

За порушення законодавства передбачені наступні штрафи:

Власникам собак, які вигулюють їх без намордника, загрожує штраф у розмірі від 170 до 340 гривень. Для посадовців ця сума становить від 340 до 850 гривень. У разі повторного порушення штраф збільшується до 340-510 гривень, а для посадовців - від 510 до 1020 гривень.

У випадку, якщо собака завдає шкоди майну або здоров'ю людини, власнику загрожує штраф від 3400 до 5100 гривень і можлива конфіскація тварини.

Згідно з урядовою постановою, власники собак небезпечних порід повинні укладати договір обов'язкового страхування відповідальності за можливу шкоду третім особам під час реєстрації або перереєстрації.

Закон також передбачає відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, яке включає не лише фізичне насилля, побої та знущання, а й такі дії, як залишення собаки на морозі на тривалий період. За завдану шкоду передбачено штраф у розмірі від 3 400 до 8 500 гривень або адміністративний арешт до 15 днів.

У разі, якщо жорстокі дії були вчинені в присутності дітей, українців можуть ув'язнити на строк до 8 років.

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