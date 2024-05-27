Украинское законодательство устанавливает административную ответственность за жестокое обращение с животными. Владельцам домашних любимцев нужно соблюдать требования по наличию поводка и намордника, избегать игнорирования фекалий на улице, предотвращать причинение вреда третьим лицам, а также содержать животных без жестокого обращения.

Постановление Кабинета Министров Украины № 1164 устанавливает следующие требования.

Владельцы обязаны держать на поводке животных, которые могут представлять угрозу жизни или здоровью других людей. Особое внимание следует уделять собакам опасных пород, которые должны быть обязательно наделены намордником.

За нарушение законодательства предусмотрены следующие штрафы:

Владельцам собак, которые выгуливают их без намордника, грозит штраф в размере от 170 до 340 гривен. Для должностных лиц эта сумма составляет от 340 до 850 гривен. В случае повторного нарушения штраф увеличивается до 340-510 гривен, а для должностных лиц – от 510 до 1020 гривен.

В случае, если собака наносит ущерб имуществу или здоровью человека, владельцу грозит штраф от 3400 до 5100 гривен и возможна конфискация животного.

Согласно правительственному постановлению, владельцы собак опасных пород должны заключать договор обязательного страхования ответственности за возможный ущерб третьим лицам при регистрации или перерегистрации.

Закон также предусматривает ответственность за жестокое обращение с животными, включающее не только физическое насилие, побои и издевательства, но и такие действия, как оставление собаки на морозе на длительный период. За нанесенный ущерб предусмотрен штраф в размере от 3400 до 8500 гривен или административный арест до 15 дней.

В случае если жестокие действия были совершены в присутствии детей, украинцев могут заключить в тюрьму на срок до 8 лет.

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