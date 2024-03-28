За порушення цього правила можуть оштрафувати на 510 гривень, як передбачено ч. 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За популярну звичку українським водіям світить штраф у розмірі декількох сотень гривень. Згідно з пунктом 9.5 Правил дорожнього руху, в межах населених пунктів водіям заборонено використовувати звукові сигнали, за винятком випадків, коли це робиться для запобігання дорожньо-транспортній пригоді.

За порушення цього правила водія можуть оштрафувати на 510 гривень, як передбачено ч. 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У межах населених пунктів сигналити заборонено лише там, де це вказано табличками з літерами чорного кольору на білому фоні. Поза межами населених пунктів обмежень немає.

Водії мають право використовувати сигнали за межами населених пунктів для попередження інших учасників дорожнього руху, наприклад, під час здійснення маневру обгону.

Хоча поліція рідко штрафує водіїв за це порушення, важко довести у суді, з якою саме метою сигналив водій. Тому краще використовувати інші методи привертання уваги в межах населених пунктів, такі як перемикання світла фар.

Також нагадаємо, що патрульні поліцейські мають право накладати штрафи на водіїв, номерні знаки яких неможливо ідентифікувати з відстані 20 метрів, особливо якщо не видно хоча б одного символу на номері.

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