За нарушение этого правила могут быть оштрафованы на 510 гривен, как предусмотрено ч. 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За популярную привычку украинским водителям светит штраф в размере нескольких сотен гривен. Согласно пункту 9.5 ПДД, в пределах населенных пунктов водителям запрещено использовать звуковые сигналы, за исключением случаев, когда это делается для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

За нарушение этого правила водитель может быть оштрафован на 510 гривен, как предусмотрено ч. 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В пределах населенных пунктов сигналить запрещено только там, где указано табличками с буквами черного цвета на белом фоне. За пределами населенных пунктов ограничений нет.

Водители имеют право использовать сигналы за пределами населенных пунктов для предупреждения других участников дорожного движения, например во время маневра обгона.

Хотя полиция редко штрафует водителей за это нарушение, трудно доказать в суде, с какой целью сигналил водитель. Поэтому лучше использовать другие методы привлечения внимания в пределах населенных пунктов, такие как переключение света фар.

Также напомним, что патрульные полицейские имеют право налагать штрафы на водителей, номерные знаки которых невозможно идентифицировать с расстояния 20 метров, особенно если не виден хотя бы один символ на номере.

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