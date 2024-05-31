Щоб звернутися за грошовою допомогою необхідно заповнити заяву та відправити її разом з необхідними документами на електронну пошту.

Деяким українцям доступна одноразова грошова допомога від однієї з міських рад. Стало выдомо, хто може звернутися за фінансовою підтримкою, і що для цього потрібно зробити.

Бахмутська міська рада пропонує цільову грошову допомогу в трьох варіантах виплат: 3,000, 6,000 або 9,000 гривень, залежно від соціального статусу особи. Право на грошову допомогу мають жителі Бахмута, які евакуювались та отримали статус внутрішньо переміщеної особи, входячи до однієї з вразливих категорій:

Освітянські сім'ї з дітьми до 23 років, які втратили державну соціальну підтримку, при умові, що середній дохід за останні три місяці не перевищує 12,592 гривні;

Сім'ї без дітей, де всі працездатні члени сім'ї є або безробітними, або працевлаштованими, з середнім доходом за три місяці не вищим за 9,444 гривні;

Особи, які втратили роботу протягом останнього місяця і ще не знайшли нове місце праці;

Одиначі громадяни віком до 23 років та від 50 до 55 років, зареєстровані як працевлаштовані або безробітні, з середнім доходом за останні три місяці не перевищуючим 9,444 гривні.

Щоб звернутися за грошовою допомогою, жителям Бахмута необхідно заповнити заяву, доступну за цим посиланням, та відправити її разом з необхідними документами на електронну пошту: upszn@bahmutrada.gov.ua. До заявки потрібно додати копії наступних документів: паспорт, ідентифікаційний код, довідку ВПО, довідку про доходи за останній квартал, трудову книжку або витяг з центру зайнятості, довідку про навчання дитини та банківські реквізити.

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