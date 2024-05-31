Некоторым украинцам доступна единовременная денежная помощь от одного из городских советов. Стало известно, кто может обратиться за финансовой поддержкой, и что для этого нужно сделать.

денежная помощь переселенцам

Бахмутский горсовет предлагает целевую денежную помощь в трех вариантах выплат: 3,000, 6,000 или 9,000 гривен, в зависимости от социального статуса лица. Право на денежную помощь имеют жители Бахмута, которые эвакуировались и получили статус внутренне перемещенного лица, входя в одну из уязвимых категорий:

  • Просветительские семьи с детьми до 23 лет, потерявшие государственную социальную поддержку, при условии, что средний доход за последние три месяца не превышает 12,592 гривны;
  • Семьи без детей, где все трудоспособные члены семьи являются либо безработными, либо трудоустроенными, со средним доходом за три месяца не выше 9,444 гривны;
  • Лица, потерявшие работу в течение последнего месяца и еще не нашедшие новое место работы;
  • Единичные граждане до 23 лет и от 50 до 55 лет, зарегистрированные как трудоустроенные или безработные, со средним доходом за последние три месяца не превышающим 9,444 гривны.

деньги

Чтобы обратиться за денежной помощью, жителям Бахмута необходимо заполнить заявление, доступное по этой ссылке , и отправить его вместе с необходимыми документами на электронную почту: upszn@bahmutrada.gov.ua. К заявке нужно добавить копии следующих документов: паспорт, идентификационный код, справку ВПЛ, справку о доходах за последний квартал, трудовую книжку или выписку из центра занятости, справку об обучении ребенка и банковские реквизиты.

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Напомним, в рамках проекта предлагается два вида денежной помощи.

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