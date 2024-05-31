Чтобы обратиться за денежной помощью, необходимо заполнить заявление и отправить его вместе с необходимыми документами на электронную почту.

Некоторым украинцам доступна единовременная денежная помощь от одного из городских советов. Стало известно, кто может обратиться за финансовой поддержкой, и что для этого нужно сделать.

Бахмутский горсовет предлагает целевую денежную помощь в трех вариантах выплат: 3,000, 6,000 или 9,000 гривен, в зависимости от социального статуса лица. Право на денежную помощь имеют жители Бахмута, которые эвакуировались и получили статус внутренне перемещенного лица, входя в одну из уязвимых категорий:

Просветительские семьи с детьми до 23 лет, потерявшие государственную социальную поддержку, при условии, что средний доход за последние три месяца не превышает 12,592 гривны;

Семьи без детей, где все трудоспособные члены семьи являются либо безработными, либо трудоустроенными, со средним доходом за три месяца не выше 9,444 гривны;

Лица, потерявшие работу в течение последнего месяца и еще не нашедшие новое место работы;

Единичные граждане до 23 лет и от 50 до 55 лет, зарегистрированные как трудоустроенные или безработные, со средним доходом за последние три месяца не превышающим 9,444 гривны.

Чтобы обратиться за денежной помощью, жителям Бахмута необходимо заполнить заявление, доступное по этой ссылке , и отправить его вместе с необходимыми документами на электронную почту: upszn@bahmutrada.gov.ua. К заявке нужно добавить копии следующих документов: паспорт, идентификационный код, справку ВПЛ, справку о доходах за последний квартал, трудовую книжку или выписку из центра занятости, справку об обучении ребенка и банковские реквизиты.

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