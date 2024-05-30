НКРЕКП прийняла рішення про підняття тарифів на воду в Києві з 1 червня, що призведе до зростання оплати на централізоване водопостачання та водовідведення.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), прийняла рішення про підвищення тарифів на водопостачання в Києві. Відповідна постанова набирає чинності з 1 червня, тому суми у платіжках зростуть вже найближчим часом.

Зокрема, НКРЕКП підвищила тарифи для ПАТ АК "Київводоканал" на централізоване водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів. Новий тариф становитиме 39,06 гривень за кубометр води (без ПДВ), що є значним збільшенням порівняно з попереднім тарифом у 25,32 гривні.

Таким чином, підвищення тарифів ПАТ АК "Київводоканал" відбувається наступним чином:

На централізоване водопостачання: Для споживачів, які є суб’єктами господарювання: з 5,51 гривні до 9,66 гривні за кубометр (без ПДВ); Для споживачів, які не є суб’єктами господарювання: з 13,47 гривні до 21,42 гривні за кубометр (без ПДВ).

На централізоване водовідведення: Для споживачів, які є суб’єктами господарювання: з 4,43 гривні до 6,79 гривні за кубометр (без ПДВ); Для споживачів, які не є суб’єктами господарювання: з 11,85 гривні до 17,64 гривні за кубометр (без ПДВ).



Передбачається, що тарифи для населення залишаться на рівні, що діяли станом на 24 лютого 2022 року. Зокрема, на централізоване водопостачання вони становитимуть 13,47 гривні за кубометр (без ПДВ), а на централізоване водовідведення – 11,85 гривні за кубометр (без ПДВ).

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