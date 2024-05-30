НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на воду в Киеве с 1 июня, что приведет к росту оплаты на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о повышении тарифов на водоснабжение в Киеве. Соответствующее постановление вступает в силу 1 июня, поэтому суммы в платежках возрастут уже в ближайшее время.

В частности, НКРЭКУ повысила тарифы для ПАО АК "Киевводоканал" на централизованное водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей. Новый тариф будет составлять 39,06 гривен за кубометр воды (без НДС), что является значительным увеличением по сравнению с предыдущим тарифом в 25,32 гривны.

Таким образом, повышение тарифов ПАО АК "Киевводоканал" происходит следующим образом:

На централизованное водоснабжение: Для потребителей, являющихся субъектами хозяйствования: с 5,51 гривны до 9,66 гривны за кубометр (без НДС); Для потребителей, не являющихся субъектами хозяйствования: с 13,47 гривны до 21,42 гривны за кубометр (без НДС).

На централизованный водоотвод: Для потребителей, являющихся субъектами хозяйствования: с 4,43 гривны до 6,79 гривны за кубометр (без НДС); Для потребителей, не являющихся субъектами хозяйствования: с 11,85 гривны до 17,64 гривны за кубометр (без НДС).



Предполагается, что тарифы для населения останутся на уровне, действовавшем по состоянию на 24 февраля 2022 года. В частности, на централизованное водоснабжение они составят 13,47 гривны за кубометр (без НДС), а на централизованный водоотвод – 11,85 гривны за кубометр (без НДС).

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