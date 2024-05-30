Більшість українських побутових споживачів газу (а це 98% або 12 млн домогосподарств) одержують газ від Нафтогазу України.

Стало відомо, якою в Україні буде вартість газу влітку. Більшість споживачів платитимуть ту саму ціну за кубометр газу. Ціна кубометра газу варіюватиметься в залежності від постачальника.

Як і в два попередні сезони, вартість газу для населення не зросте. Свої річні пропозиції газопостачальні компанії не змінили. Залежно від постачальника, вартість кубометра блакитного палива коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн.

Такі тарифи на газ діятимуть щонайменше до кінця квітня 2025 року. Водночас два невеликих постачальники, Еру Людям і Галнафтогаз, зазначили на своїх сайтах, що їхня річна ціна буде актуальною до серпня 2024 року.

Нагадаємо, що більшість українських побутових споживачів газу (98%, або 12 млн домогосподарств) отримують газ від Нафтогазу України. Їхня ціна в 7,96 грн за кубометр діятиме щонайменше до кінця квітня 2025 року.

Ціни у різних постачальників виглядають так:

"Еру Людям" – 7,70 грн/куб.м

"Енерджі Трейд Груп" – 7,799 грн/куб.м

"Нафтогаз Україна" – 7,96 грн/куб.м

"Тернопільоблгаз Збут" – 7,96 грн/куб.м

"Прикарпат Енерго Трейд" – 7,98 грн/куб.м

"Полтавагаз Збут" – 7,99 грн/куб.м

"Галнафтогаз" – 7,99 грн/куб.м

"Львівенергозбут" – 8,20 грн/куб.м

"Київські енергетичні послуги" – 8,46 грн/куб.м

"Дніпровські енергетичні послуги" – 8,46 грн/куб.м

"Асканія Енерджі" – 9,95 грн/куб.м

"Ритейл Сервіс" – 9,99 грн/куб.м

Джерело: ГазПравда.

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