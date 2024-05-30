Большинство украинских бытовых потребителей газа ( а это 98% или 12 млн домохозяйств) получают газ от Нафтогаза Украины.

Стало известно, какой в ​​Украине будет цена газа летом. Большинство потребителей будут платить ту же цену за кубометр газа. Цена кубометра газа будет варьироваться в зависимости от поставщика.

Как и в предыдущие два сезона, стоимость газа для населения не возрастет. Свои годовые предложения газоснабжающие компании не изменили. В зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

Такие тарифы на газ будут действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года. В то же время два небольших поставщика, Эру Людям и Галнефтегаз, отметили на своих сайтах, что их годовая цена будет актуальна до августа 2024 года.

Напомним, что большинство украинских бытовых потребителей газа (98% или 12 млн домохозяйств) получают газ от Нафтогаза Украины. Их цена в 7,96 грн за кубометр будет действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года.

Цены у разных поставщиков выглядят так:

"Эру Людям" – 7,70 грн/куб.м

"Енерджі Трейд Груп" – 7,799 грн/куб.м

"Нефтегаз Украина" – 7,96 грн/куб.м

"Тернопольоблгаз Сбыт" – 7,96 грн/куб.м

"Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98 грн/куб.м

"Полтавагаз Сбыт" – 7,99 грн/куб.м

"Галнефтегаз" – 7,99 грн/куб.м

"Львовэнергосбыт" – 8,20 грн/куб.м

"Киевские энергетические услуги" – 8,46 грн/куб.м

"Днепровские энергетические услуги" – 8,46 грн/куб.м

"Аскания Энерджи" – 9,95 грн/куб.м

"Ритейл Сервис" – 9,99 грн/куб.м

Источник: ГазПравда.

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