Стало известно, какой в Украине будет цена газа летом. Большинство потребителей будут платить ту же цену за кубометр газа. Цена кубометра газа будет варьироваться в зависимости от поставщика.
Как и в предыдущие два сезона, стоимость газа для населения не возрастет. Свои годовые предложения газоснабжающие компании не изменили. В зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.
Такие тарифы на газ будут действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года. В то же время два небольших поставщика, Эру Людям и Галнефтегаз, отметили на своих сайтах, что их годовая цена будет актуальна до августа 2024 года.
Напомним, что большинство украинских бытовых потребителей газа (98% или 12 млн домохозяйств) получают газ от Нафтогаза Украины. Их цена в 7,96 грн за кубометр будет действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года.
Цены у разных поставщиков выглядят так:
- "Эру Людям" – 7,70 грн/куб.м
- "Енерджі Трейд Груп" – 7,799 грн/куб.м
- "Нефтегаз Украина" – 7,96 грн/куб.м
- "Тернопольоблгаз Сбыт" – 7,96 грн/куб.м
- "Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98 грн/куб.м
- "Полтавагаз Сбыт" – 7,99 грн/куб.м
- "Галнефтегаз" – 7,99 грн/куб.м
- "Львовэнергосбыт" – 8,20 грн/куб.м
- "Киевские энергетические услуги" – 8,46 грн/куб.м
- "Днепровские энергетические услуги" – 8,46 грн/куб.м
- "Аскания Энерджи" – 9,95 грн/куб.м
- "Ритейл Сервис" – 9,99 грн/куб.м
Источник: ГазПравда.
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