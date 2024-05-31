Мобільний оператор «Lifecell» попередив про зміни в умовах надання послуг в деяких тарифних планах.

На абонентів «Lifecell» очікують неприємні зміни, пише Politeka.net. Як попереджають в компанії, зміни почнуть діяти з 1 червня поточного року.

Отже, вже з 1 червня вводяться зміни в тарифних планах оператора «Lifecell»: «Партнер 180», «Бізнес Плюс 99», «Бізнес старт 150», «Бізнес свобода 200», «Бізнес Преміум 250».

Як повідомили в «Lifecell» змінюється і назва тарифного плану, і вартість пакету послуг.

Так, тарифний план «Партнер 180» зміниться на «Партнер 200» і коштуватиме замість 180 грн – 200 гривень.

Тарифний план «Бізнес Плюс 99» буде коштуватиме замість 99 грн – 129 гривень і змінить назву на «Бізнес Плюс 129».

«Бізнес старт 150» перетвориться на «Бізнес старт 165» і за нього доведеться сплачувати 165 гривень.

Зміни очікують і тарифний план «Бізнес свобода 200» - він змінює назву на «Бізнес свобода 220» і буде коштувати 220 гривень замість 200.

«Бізнес Преміум 250» стане «Бізнес Преміум 265» і його вартість складатиме 265 гривень.

Абоненти цих тарифів до 23.06.2024 можуть без додаткової плати змінити тарифний план на будь-який інший, доступний для підключення.

«Всі інші умови залишаються без змін», - підкреслили в «Lifecell».

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