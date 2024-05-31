Мобильный оператор Lifecell предупредил об изменениях в условиях предоставления услуг в некоторых тарифных планах.

Абонентов «Lifecell» ожидают неприятные изменения, пишет Politeka.net. Как предупреждают в компании, изменения начнут действовать с 1 июня текущего года.

Итак, уже с 1 июня вводятся изменения в тарифных планах оператора "Lifecell": "Партнер 180", "Бизнес Плюс 99", "Бизнес старт 150", "Бизнес свобода 200", "Бизнес Премиум 250".

Как сообщили в Lifecell меняется и название тарифного плана, и стоимость пакета услуг.

Так, тарифный план "Партнер 180" изменится на "Партнер 200" и будет стоить вместо 180 грн - 200 гривен.

Тарифный план «Бизнес Плюс 99» будет стоить вместо 99 грн – 129 гривен и сменит название на «Бизнес Плюс 129».

"Бизнес старт 150" превратится в "Бизнес старт 165" и за него придется платить 165 гривен.

Изменения ожидают и тарифный план «Бизнес свобода 200» – он меняет название на «Бизнес свобода 220» и будет стоить 220 гривен вместо 200.

"Бизнес Премиум 250" станет "Бизнес Премиум 265" и его стоимость будет составлять 265 гривен.

Абоненты этих тарифов до 23.06.2024 могут без дополнительной платы изменить тарифный план на любой другой, доступный для подключения.

"Все остальные условия остаются без изменений", - подчеркнули в "Lifecell".

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