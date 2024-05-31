Абонентов «Lifecell» ожидают неприятные изменения, пишет Politeka.net. Как предупреждают в компании, изменения начнут действовать с 1 июня текущего года.

Итак, уже с 1 июня вводятся изменения в тарифных планах оператора "Lifecell": "Партнер 180", "Бизнес Плюс 99", "Бизнес старт 150", "Бизнес свобода 200", "Бизнес Премиум 250".

Как сообщили в Lifecell меняется и название тарифного плана, и стоимость пакета услуг.

Так, тарифный план "Партнер 180" изменится на "Партнер 200" и будет стоить вместо 180 грн - 200 гривен.

Lifecell

Тарифный план «Бизнес Плюс 99» будет стоить вместо 99 грн – 129 гривен и сменит название на «Бизнес Плюс 129».

"Бизнес старт 150" превратится в "Бизнес старт 165" и за него придется платить 165 гривен.

Изменения ожидают и тарифный план «Бизнес свобода 200» – он меняет название на «Бизнес свобода 220» и будет стоить 220 гривен вместо 200.

"Бизнес Премиум 250" станет "Бизнес Премиум 265" и его стоимость будет составлять 265 гривен.

Lifecell

Абоненты этих тарифов до 23.06.2024 могут без дополнительной платы изменить тарифный план на любой другой, доступный для подключения.

"Все остальные условия остаются без изменений", - подчеркнули в "Lifecell".

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