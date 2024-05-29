В Газопостачальній компанії «Нафтогаз України» прокоментували ситуацію щодо перерахунку за спожитий газ.

В «Нафтогаз України» відповіли, чи буде списання заборгованості деяким українцям після рішення Кабінету міністрів України.

Так, одна зі споживачок звернулася до «Нафтогаз» з актуальним питанням: «Чи буде перераховано за спожитий газ херсонцям за період окупації?».

В «Нафтогаз» відреагували, підкресливши, що запроваджені Урядом зміни не передбачають списання заборгованості.

Споживачка у свою чергу нагадала, що постанова Кабміну, якою внесені зміни у порядок оплати житлово-комунальних послуг, набула чинності. Згідно з рішенням, заборонено нарахування плати та стягнення боргу за житлово-комунальні послуги з жителів населених пунктів за період окупації рф. Тобто, всі підприємства, що надають житлово-комунальні послуги, здійснять перерахунки.

В «Нафтогаз» запевнили, що в компанії «усвідомлюють нагальність проблеми».

«Водночас, питання, що виникли у зв'язку з її прийняттям, вимагають ґрунтовного опрацювання та отримання додаткових роз'яснень від центральних органів влади. Ми вже звернулися за такими роз'ясненнями та очікуємо на швидку реалізацію рішення Уряду», - підкреслили в «Нафтогаз».

Також в компанії повідомили, що це питання обов’язково буде вирішене найближчим часом.

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