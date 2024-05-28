Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" повідомила, що саме змінилося для споживачів і як тепер можна сплатити за спожитий газ.

В «Нафатогаз України» звернулися до споживачів із новою інформацією стосовно сплати за газ, пише Politeka.net.

В компанії оголосили, що сплатити за спожитий газ тепер можна без номера особового рахунку.

Для цього на сайті компанії необхідно ввести свою адресу споживання і сплатити в один клік.

«Також не забувайте про можливість зручної оплати у чат-ботах GASUA у Viber або Telegram», - нагадали в «Нафтогаз України».

Крім того, в «Нафтогаз» нагадали споживачам, за що і кому треба сплачувати.

«У Вас є дві різні компанії. ГК «Нафтогаз України» - компанія якій Ви маєте сплачувати за спожитий газ, вказуючи номер особового рахунку з 9-ти цифр. Також, у Вас є Ваша газорозподільча компія (Облгаз). Даній компанії Ви окремо сплачуєте за розподіл (доставку) газу та облгаз нараховує об'єми споживання газу», - підкреслили в «Нафтогаз», відповідаючи на питання однієї зі споживачок.

Також в «Нафтогаз» підкреслили, що розмір плати за розподіл (доставку) газу розраховується індивідуально для кожного абонента. За основу розрахунку береться обсяг споживання газу за минулий «газовий рік»: з 1 жовтня до 30 вересня.

«Цей індивідуальний об'єм використаного природного газу розділяється на 12 рівних частин та помножується на встановлений НКРЕКП для Оператора ГРМ тариф на послуги з розподілу природного газу», - пояснили в «Нафтогаз», додавши, що саме Облгази (Оператори ГРМ) відповідають за облік та нарахування об’ємів.

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