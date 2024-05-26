Українські сім'ї, які походять з вразливих шарів населення та проживають у двох областях, матимуть можливість отримати фінансову допомогу від ЮНІСЕФ. Це стосується осіб, що евакуювалися з прифронтових районів.

Цю інформацію розміщено на веб-порталі Міністерства соціальної політики.

Критерії отримання допомоги від ЮНІСЕФ

За даними відомства, фінансову допомогу від ЮНІСЕФ отримають особи з прифронтових територій таких областей:

Харківська область;

Сумська область.

Ця допомога надається сім'ям з дітьми, які з 1 травня цього року підлягають обов'язковій евакуації та відносяться до вразливих груп населення:

у сім'ї присутній дорослий або дитина з інвалідністю;

багатодітна сім'я з дітьми до 18 років;

одинокий батько або мати, яка самотужки виховує дітей;

сім'я з дітьми віком до 18 років, яка перебуває у скрутному матеріальному становищі.

Розміри та умови отримання допомоги

За даними Міністерства, люди з цих областей після евакуації матимуть право на фінансову допомогу у розмірі 10,8 тисяч гривень на одну особу.

Сім'ї зможуть отримати цю допомогу для до п'яти осіб. Отже, максимальна сума допомоги для однієї сім'ї становитиме 54 тисячі гривень.

Допомога буде надаватися одноразово, і тривалість її залежатиме від наявних коштів у програмному бюджеті.

Гроші автоматично нарахуються на банківські рахунки сімей, які отримали допомогу від військової адміністрації області під час евакуації. Додатково звертатися за отриманням цієї допомоги не потрібно.

У випадку, якщо евакуація відбувалася самостійно, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення після завершення евакуації.

Гроші одноразової допомоги можна отримати на банківський рахунок будь-якого члена сім'ї, який є отримувачем цієї допомоги. Також можливий варіант отримання грошей через пошту.

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