Украинские семьи, которые происходят из уязвимых слоев населения и проживают в двух областях, получат возможность получить финансовую помощь от ЮНИСЕФ. Это касается лиц, эвакуировавшихся из прифронтовых районов.

Эта информация размещена на веб-портале Министерства социальной политики.

Критерии получения помощи от ЮНИСЕФ

По данным ведомства, финансовую помощь от ЮНИСЕФ получат лица из прифронтовых территорий следующих областей:

Харьковская область;

Сумская область.

Эта помощь предоставляется семьям с детьми, которые с 1 мая этого года подлежат обязательной эвакуации и относятся к уязвимым группам населения:

в семье присутствует взрослый или ребенок с инвалидностью;

многодетная семья с детьми младше 18 лет;

одинокий отец или мать, самостоятельно воспитывающая детей;

семья с детьми младше 18 лет, находящаяся в затруднительном материальном положении.

Размеры и условия получения помощи

По данным Министерства, люди из этих областей после эвакуации будут иметь право на финансовую помощь в размере 10,8 тысячи гривен на одного человека.

Семьи смогут получить эту помощь до пяти человек. Следовательно, максимальная сумма пособия для одной семьи составит 54 тысячи гривен.

Помощь будет оказываться единовременно, и продолжительность ее будет зависеть от имеющихся средств в программном бюджете.

Деньги автоматически начислятся на банковские счета семей, получивших помощь военной администрации области во время эвакуации. Дополнительно обращаться за получением этого пособия не нужно.

В случае, если эвакуация происходила самостоятельно, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения после эвакуации.

Деньги единовременной помощи можно получить на банковский счет любого члена семьи, являющегося получателем этой помощи. Также возможен вариант получения денег по почте.

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