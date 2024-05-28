Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" сообщила, что именно изменилось для потребителей и как теперь можно оплатить потребленный газ.

В «Нафатогаз Украины» обратились к потребителям с новой информацией по поводу оплаты за газ, пишет Politeka.net.

В компании объявили, что оплатить потребленный газ теперь можно без номера лицевого счета.

Для этого на сайте компании необходимо ввести свой адрес потребления и уплатить в один клик.

"Также не забывайте о возможности удобной оплаты в чат-ботах GASUA в Viber или Telegram", - напомнили в "Нафтогазе Украины".

Кроме того, в «Нафтогаз» напомнили потребителям, за что и кому нужно платить.

«У Вас есть две разные компании. ГК «Нафтогаз Украины» - компания которой Вы должны платить за потребленный газ, указывая номер лицевого счета с 9-ти цифр. Также у Вас есть Ваша газораспределительная компия (Облгаз). Данной компании Вы отдельно платите за распределение (доставку) газа и облгаз начисляет объемы потребления газа», - подчеркнули в «Нефтегазе», отвечая на вопросы одной из потребительниц.

Также в "Нафтогаз" подчеркнули, что размер платы за распределение (доставку) газа рассчитывается индивидуально для каждого абонента. За основу расчета берется объем потребления газа за прошлый «газовый год»: с 1 октября по 30 сентября.

«Этот индивидуальный объем использованного природного газа разделяется на 12 равных частей и умножается на установленный НКРЭКУ для Оператора ГРМ тариф на услуги по распределению природного газа», - пояснили в «Нафтогазе», добавив, что именно Облгазы (Операторы ГРМ) отвечают за учет и начисление объемов.

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