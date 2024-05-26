Українські пенсіонери можуть отримувати пенсійні виплати через поштове відділення або на банківську картку. Для вибору другого способу необхідно відкрити рахунок в уповноваженому банку і відповідати іншим вимогам. Інакше пенсійні виплати не будуть зараховані. Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України у Донецькій області. Рахунок для зарахування пенсії повинен відповідати наступним критеріям:

Бути відкритим в одному з уповноважених банків (станом на 24 травня їх 46 – повний перелік присутній на сайті Міністерства фінансів);

Використовуватися виключно для зарахування пенсійних та інших соціальних виплат;

Бути активним.

При заповненні заяви на призначення або перерахунок пенсії через банк, необхідно вказати номер рахунку у форматі IBAN (він складається з 29 символів). Його можна знайти у мобільному додатку банку або звернувшись до найближчого відділення. Якщо пенсіонер змінює банк або банківські реквізити, потрібно повідомити про це Пенсійний фонд України. В іншому випадку пенсія може бути зарахована з затримкою. Як повідомити ПФУ? Необхідну інформацію можна подати у сервісному центрі Пенсійного фонду або дистанційно через вебпортал електронних послуг.

Також пенсіонер може у будь-який момент змінити спосіб отримання пенсійних виплат. Це можна зробити через портал електронних послуг ПФУ або у відділенні обраного банку.

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