Украинские пенсионеры могут получать пенсионные выплаты через почтовое отделение или на банковскую карту. Для выбора второго способа необходимо открыть счет в уполномоченном банке и отвечать другим требованиям. В противном случае пенсионные выплаты не будут засчитаны. Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области. Счет для зачисления пенсии должен удовлетворять следующим критериям:

быть открытым в одном из уполномоченных банков (по состоянию на 24 мая их 46 – полный перечень присутствует на сайте Министерства финансов);

использоваться исключительно для зачисления пенсионных и других социальных выплат;

Быть активным.

При заполнении заявления на назначение или перерасчет пенсии через банк необходимо указать номер счета в формате IBAN (состоящий из 29 символов). Его можно найти в мобильном приложении банка или обратившись в ближайшее отделение. Если пенсионер сменяет банк или банковские реквизиты, нужно сообщить об этом Пенсионному фонду Украины. В противном случае пенсия может быть засчитана с задержкой. Как сообщить ПФУ? Необходимую информацию можно предоставить в сервисном центре Пенсионного фонда или дистанционно через веб-портал электронных услуг.

Также пенсионер может в любой момент изменить способ получения пенсионных выплат. Это можно сделать через портал электронных услуг ПФУ или в отделении избранного банка.

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