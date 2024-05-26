З деяких українців будуть стягувати штрафи через заборгованість за комунальні послуги.

В Україні знову почнуть штрафувати за борги по комуналці. Відповідні заходи були відновлені згідно з постановою Кабміну від 29 грудня 2023 року №1405.

Всі українці, які не сплачують комунальні послуги, зіштовхнуться з жорсткими заходами. Повертаються пені за прострочені платежі, а також можливість для постачальників послуг відключати боржників.

Однак є винятки. Санкції не торкнуться споживачів, які проживають на тимчасово окупованих територіях та у зонах бойових дій.

Мораторій на нарахування та стягнення пені за борги по комуналці на всій території України був запроваджений 5 березня 2022 року відповідним документом Кабміну.

Тепер кожен день прострочення платежів коштуватиме споживачам до 0,01% від суми заборгованості. Постачальники послуг зможуть подавати на боржників до суду для стягнення заборгованості, при цьому присутність боржника на судовому засіданні не буде обов’язковою.

За рішенням суду на боржника можуть накласти санкції: заборона на виїзд з країни, арешт рухомого та нерухомого майна тощо. Арешт на майно накладається негайно, якщо боржник не має достатньо цінностей для покриття боргу, за умови, що сума боргу перевищує 20 мінімальних зарплат (160 000 гривень).

Борг не нараховуватиметься:

власникам пошкодженого чи зруйнованого житла під час воєнних дій;

громадянам, які виїхали за кордон. Вони можуть подати заяву про тимчасову відсутність у житловому приміщенні понад 30 календарних днів за умови, що в приміщенні не проживають інші особи.

Заяву можна подати в паперовій або електронній формі разом із документами, що підтверджують відсутність особи вдома. Підтвердити факт відсутності можуть такі документи:

довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання;

довідки про проходження військової служби;

довідки про відбування покарання;

документи, що підтверджують перетин державного кордону України.

На сайті Мін'юсту в Реєстрі боржників можна перевірити, чи є одержувач послуг боржником і чи накладено на нього примусове зобов'язання сплатити борг.

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