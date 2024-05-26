С некоторых украинцев будут взимать штрафы из-за задолженности за коммунальные услуги.

В Украине снова начнут штрафовать за долги по коммуналке. Соответствующие мероприятия были возобновлены согласно постановлению Кабмина от 29 декабря 2023 №1405.

Все украинцы, не оплачивающие коммунальные услуги, столкнутся с жесткими мерами. Возвращаются пени за просроченные платежи и возможность для поставщиков услуг отключать должников.

Однако есть исключения. Санкции не коснутся потребителей, проживающих на временно оккупированных территориях и в зонах боевых действий.

Мораторий на начисление и взыскание пени за долги по коммуналке на всей территории Украины был введен 5 марта 2022 соответствующим документом Кабмина.

Теперь каждый день просрочки платежей обойдется потребителям до 0,01% от суммы задолженности. Поставщики услуг смогут подавать на должников в суд для взыскания задолженности, при этом присутствие должника на судебном заседании не будет обязательным.

По решению суда на должника могут наложить санкции: запрет на выезд из страны, арест движимого и недвижимого имущества. Арест на имущество налагается немедленно, если должник не имеет достаточно ценностей для покрытия долга при условии, что сумма долга превышает 20 минимальных зарплат (160 000 гривен).

Долг не будет начисляться:

владельцам поврежденного или разрушенного жилья во время военных действий;

гражданам, выехавшим за границу. Они могут подать заявление о временном отсутствии в жилом помещении более 30 календарных дней, если в помещении не проживают другие лица.

Заявление можно подать в бумажной или электронной форме вместе с документами, подтверждающими отсутствие дома. Подтвердить факт отсутствия могут следующие документы:

справки с места временного проживания, работы, лечения, обучения;

справки о прохождении военной службы;

справки об отбывании наказания;

документы, подтверждающие пересечение государственной границы Украины.

На сайте Минюста в Реестре должников можно проверить, является ли получатель услуг должником и наложено ли на него принудительное обязательство уплатить долг.

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