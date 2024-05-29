В «Нафтогаз Украины» ответили, будет ли списание задолженности некоторым украинцам после решения Кабинета министров Украины.

Так, одна из потребительниц обратилась в «Нафтогаз» с актуальным вопросом: «Будет ли перерасчет за потребленный газ херсонцам за период оккупации?».

В «Нафтогаз» отреагировали, подчеркнув, что введенные Правительством изменения не предполагают списание задолженности.

Потребительница в свою очередь напомнила, что постановление Кабмина, которым внесены изменения в порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг, вступило в силу. Согласно решению, запрещено начисление платы и взыскание долга за жилищно-коммунальные услуги с жителей населенных пунктов за период оккупации России. То есть все предприятия, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, осуществят перерасчеты.

В «Нафтогаз» заверили, что в компании «осознают неотложность проблемы».

«В то же время вопросы, возникшие в связи с ее принятием, требуют основательной проработки и получения дополнительных разъяснений от центральных органов власти. Мы уже обратились за такими разъяснениями и ожидаем скорую реализацию решения Правительства», - подчеркнули в «Нафтогаз».

Также в компании сообщили, что этот вопрос обязательно будет решен в ближайшее время.

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