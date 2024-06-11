Деякі рослини допомагають знизити рівень цукру в крові, але вони не замінюють ліки від діабету та харчові звички, які можуть допомогти контролювати рівень глюкози.

Щоб знизити високий рівень цукру в крові, важливо їсти легку їжу, багату на клітковину, наприклад фрукти, овочі або зернові, кожні 3-4 години, для профілактики можна пити деякі трави .

Ці чаї допомагають підтримувати постійний рівень глюкози в крові та запобігати великим коливанням. Це також допомагає контролювати почуття голоду та вагу.

Чай з корицею може допомогти вам. Кориця допомагає організму засвоювати цукор, що знижує рівень цукру в крові та допомагає контролювати резистентність до інсуліну.

Властивості кориці можна скористатися, якщо використовувати її як замінник цукру в каві, так як вона в міру солодка.

Як приготувати чай: помістіть 3 палички кориці та літр води (близько 4 склянок) у каструлю і дайте закипіти 10-15 хвилин. Потім накрийте каструлю і зачекайте, поки вона охолоне. Пити цей чай можна кілька разів на день.

Чай з квітів ялівцю. Квітка ялівцю, відома з наукового погляду як Baccharia trimera, має гіпоглікемічну дію, що допомагає підтримувати стабільний рівень глюкози. Він також має очищувальну та антиоксидантну дію.

Як приготувати чай, щоб знизити високий рівень цукру в крові : помістіть 10 г ялівцю в 500 мл (близько 2 склянок) окропу і дайте настоятися 10 хвилин. Потім процідіть і пийте до 3 чашок на день.

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