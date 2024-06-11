Некоторые растения помогают снизить уровень сахара в крови, но они не заменяют лекарства от диабета и пищевые привычки, которые могут помочь контролировать уровень глюкозы.

Чтобы снизить высокий уровень сахара в крови, важно есть легкую пищу, богатую клетчаткой, например фрукты, овощи или зерновые, каждые 3–4 часа, для профилактики можно пить некоторые травы.

Эти чаи помогают поддерживать постоянный уровень глюкозы в крови и предотвращать большие колебания. Это также помогает контролировать чувство голода и вес.

Чай с корицей может помочь вам. Корица помогает организму усваивать сахар, что снижает уровень сахара в крови и помогает контролировать резистентность к инсулину.

Свойствами корицы можно воспользоваться, если использовать ее в качестве заменителя сахара в кофе, так как она в меру сладкая.

Как приготовить чай: поместите 3 палочки корицы и литр воды (около 4 стаканов) в кастрюлю и дайте закипеть 10–15 минут. Затем накройте кастрюлю и подождите, пока она остынет. Пить этот чай можно несколько раз в день.

Чай из цветов можжевельника. Цветок можжевельника, известный с научной точки зрения как Baccharia trimera, обладает гипогликемическим действием, что помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы. Он также обладает очищающим и антиоксидантным действием.

Как приготовить чай, чтобы снизить высокий уровень сахара в крови: поместите 10 граммов можжевельника в 500 мл (около 2 стаканов) кипятка и дайте настояться 10 минут. Затем процедите и пейте до 3 чашек в день.

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